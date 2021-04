Coronavirus : «Les grandes surfaces n’ont pas fait preuve de solidarité», regrette Mohamed Trabelsi

Partagez 0 Partages

Intervenant, ce mercredi 21 avril 2021, sur la radio nationale, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, est revenu sur les aides sociales qui ont été consacrées aux familles nécessiteuses ayant fait les frais de la crise sanitaire. Il a, par ailleurs, pointé du doigt les grandes surfaces…

«Elles sont partout et elles font des bénéfices énormes, mais elles n’ont jamais contribué aux efforts nationaux et à l’élan de solidarité relatifs à cette période de crise», a lancé M. Trabelsi, ajoutant que les institutions financières tunisiennes n’ont, elles non plus, pas fait preuve de solidarité.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que l’État tunisien accordera 33 millions de dinars d’aides sociales aux classes vulnérables et que la Banque mondiale a alloué 300 millions de dollars à cet effet.

C. B. Y.