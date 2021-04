Khiari évoque «des aveux dangereux» de Daâs devant le tribunal militaire : Me Guirat dément et précise

Partagez 3 Partages

Khiari/ Saied avec Daâs.

Le député islamiste Rached Khiari a prétendu que Faouzi Daâs «a révélé des informations dangereuses», aujourd’hui, mardi 21 avril 2021, devant la justice militaire, ce que Me Nadia Guirat, l’avocate du concerné a démenti, en affirmant que son client a été entendu en tant que témoin dans le cadre de la plainte qu’il a déposée contre ledit député suite à la vidéo qu’il a publiée avant-hier, où il accuse le président Saïed «d’avoir bénéficié d’un financement par des parties américaines lors de sa campagne électorale».

Dans un post publié cet après-midi le député islamiste, qui rappelons-le a été convoqué par la justice militaire en tant qu’accusé dans cette affaire, a prétendu que Faouzi Daâs, directeur de la campagne électorale de Kaïs Saïed a fait des aveux dangereux, en ajoutant : «Allah akbar ! Des révélations choquantes sont attendues. Rached Khiari a gagné et la justice a prouvé sa sincérité».

De son côté, Me Guirat a affirmé que son client Faouzi Daas a été entendu en tant que témoin et qu’il a réaffirmé sa volonté à poursuivre le député, qui l’a cité dans ladite vidéo, en l’accusant «d’avoir réceptionné l’argent que les parties américaines auraient envoyé à Saïed via des mandats Western Union».

«Le dossier est entre les mains de la justice militaire, et mon client a manifesté sa volonté à poursuivre le député, considérant qu’il a été lésé par ses déclarations. Toute autre information est infondée …», a-t-elle écrit avant de conclure : «Veuillez laisser le pouvoir judiciaire faire son travail. Nous respectons la loi et les institutions de l’État».

Y. N.