Mustapha Ben Ahmed répond à Harouni : «l’appel à l’exercice des ministres sans prestation de serment conduira à l’illégitimité»

Le président du bloc parlementaire du parti Tahya Tounes, Mustapha ben Ahmed, a commenté, ce mercredi 21 avril 2021, l’appel d’Abdelkerim Harouni, président du conseil de la Choura au sein d’Ennahdha, à Hichem Mechichi d’activer le remaniement ministériel, malgré le refus du président de la république, Kaïs Saïed, d’accueillir les nouveaux ministres pour la prestation de serment.

Via un statut facebook, le politicien a estimé que cet appel est provocateur et irresponsable, et qui mettra tout le système en dehors de la légitimité.

Maintenant, il est probable que la déclaration de Harouni faisait simplement partie de la guerre médiatique entre Ennahdha et Saïed. Le mouvement islamiste oserait difficilement prendre ce risque, et si l’appel de Harouni était sincère, il ne l’aurait pas fait à travers les médias.

C. B. Y.