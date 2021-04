Tunisie : « 85510 », pour faire un don à SOS Villages d’Enfants

Depuis le 19 avril 2021, il est possible de faire dons à l’Association SOS Villages d’Enfants Tunisie, en envoyant un SMS au 85510. Cette opération se poursuivra jusqu’au 13 juillet prochain.

Pour la 3e année, l’association a reçu l’autorisation du gouvernement pour collecter les dons via SMS, sachant que le prix du message coûte 1 dinar tunisien.

«Le coût d’un SMS est égal à 1 dt , jusqu’à fixation du montant de la zaket 2021 et mise à jour du coût , on passera alors de l’action « sada9a » à l’action « Zaket »»! indique SOS Villages d’Enfants, en remerciant le gouvernement, l’Instance nationale des télécommunications, les opérateurs téléphoniques Tunisie Telecom, Ooredoo, Orange et la société de service Digital Virgo Tunisie, pour avoir renoncé à leurs dus dans cette opération.

Y. N.