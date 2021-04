Tunisie : Dr Moncef Gargouri emporté par le coronavirus

Le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis a annoncé aujourd’hui, mardi 21 avril 2021, le décès du Dr Moncef Gargouri, ancien Professeur en Gastro-entérologie et chef de service à l’hôpital La Rabta de Tunis, qui «vient de tirer sa révérence des suites de la Covid-19».

«En cette pénible circonstance, la présidente et les membres du bureau du CROM de Tunis présentent leurs condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants et à ses amis ainsi qu’à toute la communauté de Gastro-entérologie en Tunisie», lit-on dans le communiqué.

«Paix à l’âme de notre Maître!», conclut la même source, alors que de nombreux confrères ont également présenté leurs condoléances à la famille du Dr Gargouri, en regrettant le départ d’un «médecin engagé, d’un homme bon, altruiste et toujours souriant»..

L’enterrement aura lieu demain 22 avril, au Cimetière de Gammarth après la prière d’El-Dhohr (vers 12h30).

Y. N.