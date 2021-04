Tunisie : Louzir évoque la possibilité de fermer les frontières avec la Libye et la France

Pour faire face à une éventuelle apparition du variant sud-africain du Coronavirus actuellement présent en Libye et/ou le brésilien, présent en France, la Tunisie pourrait fermer ses frontières avec ces deux pays.

C’est ce qu’a indiqué Hechmi Louzir, directeur de l’Institut Pasteur, membre scientifique chargé de la lutte contre le coronavirus et président de la campagne de vaccination, dans une déclaration ce mardi 21 avril 2021, sur Mosaïque FM, en précisant que cette proposition a même été discutée lors de la réunion, hier, du comité.

«Tout dépend de l’évolution de situation épidémiologique», a-t-il affirmé, en rappelant que les mesures ont été renforcées au niveau des frontières.

Rappelons que le variant britannique a fait son apparition en Tunisie, en mars dernier, ce dernier plus virulent et plus contagieux est en hausse constante et a causé la dégradation de la situation sanitaire.

Y. N.