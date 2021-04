La Haica inflige une amende de 20.000 dinars à Attessia TV pour « atteinte à la dignité humaine»

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a annoncé ce jeudi 22 avril 2021, avoir infligé une amende de 20.000 dinars tunisiens (DT) à Attessia TV pour «insultes, atteinte à la dignité humaine et atteinte à la vie privée d’autrui», lors de l’émission « Abdelli ShowTime » diffusée en date du 4 mars dernier.

Dans un communiqué, la Haica précise que des propos portant atteinte à la dignité de Gadour l’Artistou et Moez Deniz ont été portés par l’invité de Lotfi Abdelli, Cheb Béchir qui les a dénigrés et s’est moqué d’eux, notamment en lançant des propos moqueurs et dénigrants sur leur apparence physique et en référence à leur orientation sexuelle.

L’animateur n’est pas intervenu et à pousser son invité à continuer sa diffamation, déplore la Haica, en affirmant que la même émission présentée sur la même chaîne avait fait l’objet de plusieurs alertes à ce propos et qu’elle avait écopé d’une amende de 10.000 dinars, le 19 décembre 2020.

Suite à cette énième récidive la Haica a décidé d’infliger une amende de 20.000 dt à la dite chaîne, indique l’Instance qui appelle les animateurs au respect du cahier des charges et de l’éthique du métier.

Y. N.