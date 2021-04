Le Club sportif sfaxien dément la rumeur sur le décès de Moncef Khemakhem

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce jeudi 22 avril 2021, le Club sportif sfaxien (CSS) a démenti les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, via des pages qui ont annoncé le décès de Moncef Khemakhem. «Cette information est erronée et l’état de santé du président du club, est stable et en constante amélioration».

Le CSS affirme être en contact permanent avec le médecin du club, qui l’accompagne actuellement, ainsi que le «médecin du Bénin qui l’a pris en charge et qui supervise son cas», indique le club en souhaitant prompt rétablissement à M. Khemakhem.

Rappelons que le gouvernement a affrété un avion spécial pour ramener Moncef Khemakhem, qui a été victime d’un malaise et a été transporté à l’hôpital, alors qu’il accompagnait la délégation du club au Bénin.

