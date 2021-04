Mandat d’amener à l’encontre de Khiari : Ghannouchi préside une réunion exceptionnelle du bureau de l’Assemblée

Ghannouchi/Khiari.

Une réunion exceptionnelle du bureau de l’Assemblée, présidée par Rached Kheriji Ghannouchi a été organisée à distance, ce jeudi 22 avril 2021, afin de discuter du mandat d’amener émis par le parquet militaire à l’encontre du député islamiste Rached khiari, dans le cadre de l’enquête ouverte sur la vidéo qu’il a publiée lundi dernier, où il accuse le président Kaïs Saïed d’avoir perçu de l’argent par des parties américaines pour financer sa campagne électorale pour la présidentielle de 2019.

«Le bureau de l’Assemblée a décidé d’inviter le député Rached Khiari à soumettre une déclaration écrite sur les circonstances de cette affaire et la soumettre au bureau du parlement, dès que possible, et ce afin de l’examiner et de prendre les mesures nécessaires», lit-on dans un communiqué de l’ARP, publié cet après-midi.

Rappelons que Khiari a été convoqué avant-hier par la justice militaire, qui a émis hier un mandat d’amener.. Depuis le député est dit «introuvable», alors que des rumeurs affirment qu’il aurait pris la poudre d’escampette.

On notera que le député Ennahdha Neji Jmal, président de la commission parlementaire du règlement intérieur et de l’immunité, a indiqué aujourd’hui, que sans l’accord de l’Assemblée, Khiari ne peut être arrêté…

Y. N.