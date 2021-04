Le Japon fait don d’un minibus pour le transport des orphelins de Mahres

Partagez 0 Partages

L’ambassade du Japon en Tunisie annonce dans un communiqué avoir fait donc d’un minibus pour l’Orphelinat à Mahres (Sfax). La cérémonie officielle de livraison du bus a eu lieu hier, jeudi 22 avril 2021, au siège de l’Association tunisienne du village d’enfants SOS Mahres au gouvernorat de Sfax.

L’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shinsuke Shimizu, était présent à la cérémonie, ainsi ue le gouverneur de Sfax, d’Anis Oueslati, Hammadi Chaniour, maire de Mahres, et Achraf Saidi, directeur de l’Association tunisienne du village d’enfants SOS Mahres.

Le montant du don ayant permis l’achat du minibus pour le transport des orphelins de ladite association est 173.173 DT. Celui-ci sera également utilisé pour les différentes activités périscolaires et culturelles pendant les vacances et les week-ends. C’est le deuxième offert par le Japon, le premier avait été remis à l’association en 2002 et utilisé pendant 18 ans pour le transport des enfants.

L’ambassadeur du Japon inaugurant le bus.

«Le Japon est convaincu qu’il est essentiel d’aider les personnes vulnérables afin d’assurer le développement équilibré de la société», précise l’ambassade dans un communiqué, qui ajoute : «Le don aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine a été instauré en 1996 pour que les ONGs et les collectivités locales puissent répondre rapidement et efficacement à divers besoins de développement, bien que la taille du projet soit relativement petite. Les organisations éligibles sont celles à but non lucratif, telle que les ONGs, les collectivités locales, les établissements éducatifs tels que les écoles primaires et secondaires, et les établissements médicaux. Le don vise à l’amélioration des besoins humains fondamentaux comme la construction d’écoles primaires et secondaires, l’aménagement d’équipements médicaux dans les hôpitaux, et le forage de puits.»

Au total, 132 projets de ce type ont été réalisés par le Japon en Tunisie depuis 1996.