Le député Jaziri, propriétaire de Radio Coran, porte plainte contre la Haica pour tentative d’assassinat !

Le député islamiste et patron de la radio illégale Radio Coran, Saïd Jaziri a porté plainte contre le président et ses membres de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), pour… vol et tentative d’assassinat!

C’est ce qu’a annoncé l’Instance, ce samedi 24 avril 2021, en précisant que son président et des observateurs ont été, dans ce sens, convoqués par l’unité de la police judiciaire à Zaghouan suite à cette plainte déposée par Jaziri et ce suite à la saisie du matériel de la sa radio illégale, par la Haica en date du 17 mars 2021.

«Cette convocation est une atteinte aux prérogatives de la Haica et de son président, sachant que la saisie du matériel de cette radio pirate s’était déroulée sur décision de justice et en présence d’agents de la police judiciaire. C’est est un signe grave qui porte atteinte à l’instance», lit-on encore dans le communiqué de la Haica.

Y. N.