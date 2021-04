Rahoui commente l’affaire Khiari : «L’Assemblée est un fardeau pour les Tunisiens, sa dissolution est un devoir»

Partagez 0 Partages

Ph. publiée par Rahoui.

Le député Watad Mongi Rahoui, a appelé les citoyens à se mobiliser pour la tenue d’élections anticipées sur la base d’un nouveau code électoral. «L’Assemblée est un fardeau pour les Tunisiens, sa dissolution est un devoir», a-t-il écrit dans un post publié sur sa page, ce vendredi 23 avril 2021, où il a commenté le communiqué du bureau de l’ARP, relatif à l’affaire Rached Khiari, objet d’un mandat d’amener émis par le tribunal militaire.

«Le communiqué publié hier démontre une nouvelle fois le rôle de Ghannouchi, qui utilise l’Assemblée pour en faire sa tribune privée, à travers laquelle il mène ses combats», a-t-il écrit, en affirmant que le président de la commission du règlement intérieur démontre, quant à lui, à quel point Ennahdha et Al-Karama sont impliqués dans la propagation de la corruption politique.

Rahoui.

Mongi Rahoui estime que l’on aurait dû uniquement informer l’Assemblée de l’affaire Khiari : «Ni plus ni moins! Et l’immunité parlementaire dans un cas de flagrant délit n’a aucun sens », a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs appelé les citoyens qui aiment leur pays et qui veulent préserver son futur à œuvrer sans relâche pour rompre avec l’actuelle constitution et pour l’élaboration d’une nouvelle, et à se préparer à des élections anticipées : «L’Assemblée est un fardeau pour les Tunisiens, sa dissolution est un devoir», a-t-il conclu.

Y. N.