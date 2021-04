Affaire Sami Fehri : La date du procès en appel fixée

Le procureur général adjoint et porte-parole de la Cour d’appel, Habib Torkhani, a indiqué ce lundi 26 avril 2021, à Mosaïque FM, que la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption au pôle judiciaire financier a fixé la date du 29 avril pour l’examen de l’affaire de contrats publicitaires entre Cactus Prod et la télévision nationale.

Accusé d’avoir utilisé, avec son ancien allié Belhassen Trabelsi, le personnel et les équipements de la télévision nationale et de lui avoir pompé l’argent de la publicité entre 2003 et 2007, les deux ex-patrons de Cactus Prod ont été condamné, le 9 mars dernier, à huit ans de prison ferme par le tribunal de première instance.

C. B. Y.