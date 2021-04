Coronavirus : Tunisair annonce le report de la reprise des vols vers la Libye

A la lumière de la situation sanitaire liée au coronavirus, la compagnie aérienne nationale Tunisair, a annoncé ce lundi 26 avril 2021, le report de ses vols à destination des aéroports libyens, et ce à partir du 15 mai.

Dans son communiqué, Tunisair explique que cette décision a également été prise à cause du faible trafic entre les deux pays, en raison de la dégradation de la situation sanitaire et des mesures imposées aussi bien en Tunisie, qu’en Libye et affirme que dès la reprise, 5 vols hebdomadaires seront mis en place, soit trois vers Tripoli et deux vers Benghazi.

Rappelons par ailleurs, que le comité scientifique chargé de la lutte contre le coronavirus, qui se r »unira demain, estime que la fermetures des frontières tunisiennes avec certains pays, notamment la Libye, pourrait être décidée afin d’éviter l’apparition du variant sud-africain du Coronavirus actuellement présent dans ce pays.

Y. N.