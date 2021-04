La Choura d’Ennahdha réprimande Kaïs Saïed et esquive le sujet du congrès

Partagez 0 Partages

Contrairement à ce qui a été annoncé par le porte-parole d’Ennahdha, Fathi Ayadi, le communiqué relatif à la réunion du conseil de la Choura du parti islamiste, tenue à distance samedi et dimanche 25 et 26 avril 2021, n’a pas dévoilé la date du 11e congrès du mouvement. En fait, le sujet n’a même pas été évoqué. En revanche, Ennahdha a continué à tirer à boulets rouges sur le président de la république, Kaïs Saïed.

En effet, le communiqué a tenu ce dernier pour responsable «du blocage des rouages de l’État et de la perturbation des intérêts du pays», en ayant refusé d’accueillir les ministres nommés par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, dans le cadre du remaniement ministériel, pour la prestation de serment.

Ennahdha a, dans le même cadre, appelé Saïed et Mechichi à «prendre les mesures appropriées en vue de mettre fin à la crise du remaniement ministériel, qui a duré longtemps, et qui a aggravé les dégâts à plusieurs niveaux».

Le parti a, par ailleurs, exprimé son soutien total au gouvernement et a appelé à consolider sa ceinture politique et parlementaire.

Le communiqué a également invité le président de la république à éviter «tout ce qui diviserait les Tunisiens ainsi que les interprétations individuelles de la constitution, qui perturbent les intérêts de l’État et de la société», faisant allusion au dernier discours de Saïed, où il s’est réclamé, en se basant sur son interprétation de la constitution, commandant suprême des toutes les forces armées tunisiennes, militaires et civiles.

Dans le même contexte, la Choura a mis en garde contre «toute œuvre entravant les acquis de la révolution en matière de liberté et de démocratie», assurant que tout retour à une gouvernance individuelle sera rejeté par le peuple.

Aucun mot n’a été dit concernant la date du 11e congrès du mouvement islamiste, qui aurait dû avoir lieu en 2020 et qui sera, si on en croit le porte-parole du parti, organisé en décembre 2021. Un congrès qui connaîtra l’élection d’un nouveau président et qui divise, depuis quelques mois, les dirigeants nahdhaouis : le clan Ghannouchi souhaite que ce dernier soit reconduit en tant que président, alors que «le groupe des cent» refuse, conformément au règlement intérieur du parti, qu’il présente sa candidature pour un troisième mandat consécutif.

Lien du communiqué entier de la Choura.

C. B. Y.