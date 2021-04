L’Ordre national des médecins dénonce la caméra cachée de Nessma TV, épinglée par l’OMS

Le Conseil national de l’Ordre des Médecins de Tunisie appelle les médecin à ne pas participer à la caméra cachée « Angelina-19 », diffusée sur Nessma TV, épinglée par l’OMS, qui estime que ce programme constitue un préjudice à la santé publique et contrevient gravement à l’image des organisations onusiennes, en les associant à une parodie contre-productive de la vaccination.

Dans un communiqué publié ce lundi 26 avril 2021, l’Ordre des médecins, qui a réaffirmé son soutien à la campagne de vaccination et aux sacrifices des professionnels de la santé dans la lutte contre cette pandémie, a indiqué que cette caméra cachée porte préjudice aux efforts de la lutte contre le coronavirus, notamment sur le plan de la vaccination.

«Cette émission impacte négativement la campagne de vaccination, nécessaire pour venir à bout de la pandémie et risque de semer le doute dans l’esprit des téléspectateurs et des Tunisiens à ce propos», lit-on dans le communiqué , qui a également appelé les médecins à ne pas prendre part à cette caméra cachée.

«Cela porte également atteinte à la profession et la valeur des médecins, que nous appelons à ne pas participer à l’émission, au risque d’engendrer des sanctions», conclut l’Ordre des médecins.

Rappelons que cette caméra cachée diffusée en prime time sur Nessma TV, et qui se veut humoristique, met en scène un sosie d’Angelina Jolie, présentée comme Ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies, qui prétend offrir à la Tunisie un lot de vaccins contre la COVID-19, avec l’accord de l’OMS. Un individu complice, simule alors un grave malaise après avoir reçu une injection du vaccin, et ce en présence d’un cardiologue tunisien réputé et populaire…. qui a pour rôle de confirmer la qualité de ce vaccin.

La représentation tunisienne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a adressé, mercredi dernier, une correspondance au ministère de la Santé pour l’appeler à intervenir pour suspendre la diffusion de ladite caméra caché…

Y. N.