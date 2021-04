Coronavirus : Samir Abdelmoumen tire à boulets rouges sur ces politiciens…

Le médecin et membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, Samir Abdelmoumen, a pointé du doigt, ce mardi 27 avril 2021, les partis politiques ayant organisé des manifestations, pour le moins inutiles, lors de la deuxième vague de la Covid-19, en particulier Ennahdha et le PDL. Il les a tenus pour responsables de la détérioration de la situation épidémique et a dénoncé leur hypocrisie.

«Vous vous en rappelez ? Qui est le responsable ?», a-t-il rhétoriquement demandé, en publiant des photos des manifestations des deux partis mentionnés ci-dessus.

Abdelmoumen a, par ailleurs, comparé le député et dirigeant nahdhaoui Noureddine Bhiri à Musaylima al-kadhdhâb (personnage historique dans la culture arabo-islamique ayant la réputation d’un imposteur), en se moquant de ses sorties médiatiques actuelles où il «impute la responsabilité aux autres, appelle le président à sauver le pays et prétend qu’Ennahdha est prêt à se sacrifier pour sauver la Tunisie».

«Si vous, vous vous tenez à l’écart, on saura quoi faire pour sauver le pays», s’est-il adressé à lui.

Rappelons qu’Ennahdha avait organisé, le 27 février dernier, une manifestation à Tunis et s’est même venté d’avoir rassemblé des dizaines de milliers de partisans, entassés les uns sur les autres, en pleine épidémie. Le PDL avait, de son côté, organisé une série de manifestations régionales dans la même période.

Les deux partis les mieux classés dans les sondages d’opinions avaient agi ainsi en négligeant totalement les appels à la vigilance lancés par les experts. Leur seul but était de faire une démonstration de force, populiste et de mauvais goût.

Les organisateurs de ces manifestations ne se sont jamais excusés, et en raison de leur bassesse, certains des dirigeants de ces partis, à l’image de Bhiri, osent même aujourd’hui parler de la responsabilité des autres.

C. B. Y.