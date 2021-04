Sousse : Arrestation d’un individu pour harcèlement sexuel et agression sur la voie publique

La police a arrêté hier, lundi 26 avril 2021, un individu âgé de 31 ans, pour harcèlement sexuel et agression d’une jeune femme, commis en pleine rue à Sousse.

Une femme de 34 ans, originaire d’Akouda a porté plainte auprès du commissariat de la police nationale de la ville après qu’un individu l’ai poursuivie dans la rue et l’a harcelée, avant de l’agresser violemment lorsqu’elle a refusé sa «proposition indécente», indique un communiqué du ministère de l’Intérieur, en ajoutant que l’enquête menée par la police judiciaire et la police secours a permis d’identifier le suspect.

Ce dernier a été interpellé le jour même et présenté à sa victime qui l’a formellement reconnu, ajoute le communiqué, en précisant que le ministère public a décidé de placer l’agresseur en détention et de confier l’enquête à la brigade de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants relevant de la sûreté nationale.

