AGO 2020 d’Amen Bank : Une année difficile et une adaptation aux conditions du marché

Dans un contexte sanitaire particulier, l’assemblée générale ordinaire (AGO) des actionnaires d’Amen Bak s’est tenue, à distance, mardi 27 avril 2021. L’occasion de revenir sur une année 2020 très difficile sur le plan financier et de mettre l’accent sur les mesures mises en place par la banque pour s’adapter aux conditions du marché.

Par Cherif Ben Younès

Lors de son allocution, le président-directeur général sortant de la banque, Ahmed El Karm, a assuré qu’Amen Bank «s‘installe de manière pérenne, comme étant une institution financière majeure dans la place financière de la Tunisie», ajoutant qu’elle sa dynamique d’évolution suit un sens de modernité.

«Une banque citoyenne»

Selon Ahmed El Kram, Amen Bank justifie, aujourd’hui, les qualificatifs essentiels qui sont demandés à toute institution financière, comme le fait d’être une banque citoyenne. «C’est l’une des première institutions financières tunisiennes à avoir apporté son soutien aux entreprises affectées par la crise sanitaire», s’est-il félicité.

L’ancien PDG a également souligné l’importance qu’accorde la banque aux défis environnementaux. «Amen Bank a initié des expériences novatrices dans la matière, est en train de former des cadres et a développé avec les bailleurs de fonds des relations privilégiées pour être un acteur majeur dans la protection de l’environnement», développe-t-il.

El Karm a, sur un autre plan, indiqué que la banque est parfaitement à la page sur le plan technologique, regrettant le fait que l’arsenal national ne suit pas et qu’il est en retard.

Par ailleurs, l’année 2020, marquée par la propagation du coronavirus et ses impacts économiques d’envergure, a fait ressortir la capacité de résilience d’Amen Bank, notamment par la poursuite de son activité, grâce à un plan détaillé de continuité d’activité (PCA) et une agilité, lui permettant de s’adapter aux conditions du marché.

Ainsi, l’AGO permis de rappeler que les dépôts de la clientèle se sont établis à fin décembre 2020 à 5 861,0 millions de dinars tunisiens (MDT), marqués principalement par l’évolution des dépôts d’épargne de 20,5% et des dépôts à vue, de 17,5%.

Amen Bank a, d’autre part, continué à soutenir l’économie nationale, en accompagnant ses clients (particuliers, professionnels et entreprises), directement ou à travers la plateforme interactive «Near», enregistrant ainsi une augmentation de 4,8% des crédits, qui passent de 5.727,9 à 6.003,1MD.

2020, une année de résilience

Les mesures sanitaires prises par le gouvernement pour endiguer la propagation de la Covid-19 ont, en revanche ralenti l’économie et causé une baisse des produits d’exploitation de 5,7% par rapport à 2019, passant de 908,1 MDT à 856,5 MDT. cette régression, compensée par la baisse des charges d’exploitation de 9,4%, a entrainé une stabilisation du produit net bancaire à 400,5 MDT, en retrait de 1,05%, par rapport à 2019.

Le résultat net s’est, quant à lui, situé qu’à 99,7 MDT, enregistrant une diminution de 31,4% par rapport à 2019. Cela s’explique notamment par l’augmentation des charges opératoires (4,6%), de l’effort de provisionnement (de 99,8 MDT) et par la contribution au fonds 18-18 de lutte contre le Coronavirus (11,4 MD).

Le communiqué d’Amen Bank relatif à son AGO de 2020 indique, sur un autre plan, que la répartition des résultats de de cette année confirme la volonté de la banque de poursuivre le renforcement de ses fonds propres. Ainsi, le niveau de capitaux propres d’Amen Bank a atteint 1 114 MDT au 31 décembre 2020, soit des capitaux propres par action de 42,066 dinars.

Plusieurs récompenses en 2020

«L’année 2020 a vu Amen Bank améliorer le profil de son risque de liquidité et réduire son recours au refinancement, dégageant ainsi un ratio de liquidité LCR de 138,4% contre un ratio réglementaire minimum fixé par la BCT de 100,00%. Au 31 décembre 2020, le ratio Tier 1 et le ratio de solvabilité se sont établit à respectivement, 11,7% et 16,4%, largement au-dessus de l’exigence réglementaire confirmant ainsi la solidité de la structure financière d’Amen Bank.», lit-on également.

Il convient finalement de rappeler qu’en 2020, Amen Bank a reçu plusieurs distinctions, notamment celle de «Meilleure banque en Tunisie 2020» décernée par Global Finance et le Prix de la solution digitale AmenPay, par le cabinet TrustedAdvisors. Elle a également été classée parmi «The Next100 Global Awards 2020» pour la catégorie ‘Finance’, par le magazine britannique Global Banking & Finance Review.

Notons qu’à l’issue de cette assemblée générale, le conseil de surveillance d’Amen Bank a procédé à la nomination du directoire appelé à gérer la banque, et qui se compose de Néji Ghandri, Karim Ben Yedder et Mehrez Riahi. Les deux premiers ont été désignés, respectivement, président du directoire et directeur général.

M. Ghandri a ainsi pris le relais d’Ahmed El Karm, qui a dirigé Amen Bank depuis février 1993 et qui, tout au long de son mandat, a permis de la hisser parmi les premières banques privées du pays.