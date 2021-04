Coronavirus – Aéroport de Tunis-Carthage : Visite inopinée de Mechichi et des «lacunes» constatées (Vidéos)

Partagez 0 Partages

Accompagné notamment du ministre de la Santé, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a effectué, ce mercredi 28 avril 2021, une visite inopinée à l’aéroport de Tunis-Carthage notamment pour superviser le respect des mesures sanitaires relatives à la lutte contre le coronavirus.

«Nous sommes en guerre contre le coronavirus», a-t-il déclaré aux médias présentes, ajoutant que l’objectif de la visite est de s’assurer que les mesures de prévention sanitaire recommandées par le comité scientifique et adoptées par le gouvernement soient respectées et appliquées par les citoyens.

«Malheureusement il y’a beaucoup de lacunes et c’est inadmissible», a-t-il néanmoins déploré, appelant toutes les parties à s’unir et à faire preuve de plus de responsabilité.

Lien de vidéos prises lors de cette visite

C. B. Y.