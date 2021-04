Haddad affirme que l’assaillant de Rambouillet a visité le Parlement : Le bureau de l’Assemblée répond

Partagez 15 Partages

Gorchene.

Le député Ennahdha, Maher Medhioub, adjoint du président de l’Assemblée, chargé de l’information et de la communication a réagi aujourd’hui, mercredi 28 avril 2021, aux déclarations de la députée Mouvement du peuple, Leila Haddad, qui a indiqué, hier, que Jamel Gorchene, l’auteur de l’attaque de Rambouillet avait visité le parlement sur invitation de la coalition Al-Karama.

Dans une déclaration aux médias, Maher Medhioub affirmé que des vérifications ont été menées auprès de la sécurité présidentielle au Parlement et que le registre de liste des visiteurs a été consulté : «Jamel Gorchane n’a jamais visité l’Assemblée», a-t-il affirmé.

Rappelons que la députée, qui répondait aux attaque de Mohamed Affes (Al-Karama), a accusé les membres de cette coalition islamiste d’avoir tenu des discours extrémistes et d’avoir embrigadé des jeunes pour le jihad. Elle a également affirmé que les députés ont permis à des criminels d’accéder au parlement, citant notamment Jamel Gorchene, qui tué à coups de couteau, vendredi dernier, la fonctionnaire de police du commissariat de Rambouillet.

On sait aussi que Jamel Gorchani, qui a visité la Tunisie entre février et mars dernier, était fan de cette coalition islamiste présidée par Seifeddine Makhliuf, dont il partageait les publications et les déclarations de ses députés sur son compte Facebook.

Y. N.