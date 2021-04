La Sonede annonce une coupure d’eau, jeudi 29 avril, à El-Manar, Ennasr et à El-Menzah

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé la perturbation et la coupure de l’alimentation en eau potable, demain, jeudi 29 avril 2021, et ce, de 7h à 15h, dans les quartiers suivants : El-Manar 2, 3 et 4, Ennasr 1 et 2 ainsi qu’ aux immeubles de la CNRPS à El-Menzah 6, El-Menzah 7, 8 et 9 et à Borj Turki, dans la même zone.

Dans un communiqué publié cet après-midi, la Sonede explique que des travaux seront menés pour réparer une panne survenue au niveau du canal principal d’approvisionnement en eau , situé à El-Menzah 9, ce qui causera des perturbations et des coupures dans les quartiers cités.

L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement le même jour, à partir de 15h, ajoute la Sonede.

