Nominations à Amen Bank : Néji Ghandri succède à Ahmed El Karm à la présidence du directoire

Ahmed El Karm cède le flambeau à Néji Ghandri: changement dans la continuité.

Le conseil de surveillance d’Amen Bank qui s’est réuni le 27 avril 2021 a procédé à la nomination du directoire appelé à gérer la banque. Et qui se compose de Néji Ghandri, Karim Ben Yedder et Mehrez Riahi. Les deux premiers ont été désignés, respectivement, président du directoire et directeur général.

M. Ghandri prend ainsi le relais d’Ahmed El Karm, qui a dirigé Amen Bank depuis février 1993 et qui, tout au long de son mandat, a permis de la hisser parmi les premières banques privées du pays.

À cette occasion, le conseil de surveillance a tenu à remercier chaleureusement M. El Karm pour son engagement, sa vision stratégique et sa contribution au service du développement d’Amen Bank.

M. Ghandri a fait ses armes au sein d’Amen Bank. Il a été désigné membre du directoire depuis novembre 2012, et a été nommé directeur général en 2020.

Le conseil a également renouvelé les mandats de ses membres pour une période de trois ans en désignant Rached Fourati, président, et Selma Babbou, vice-présidente.

M. Fourati a également été nommé président du comité de nomination et de rémunération.

Oar ailleurs, Rachid Tmar, Abdelkader Boudriga, et Ahmed Bouzguenda ont été nommés respectivement président du comité d’audit, président du comité des risques et représentant des petits porteurs.