Tunisie : Les mesures contre le coronavirus jusqu’au 16 mai 2021

Partagez 27 Partages

Au lendemain de la réunion du comité scientifique, le gouvernement a annoncé aujourd’hui, mercredi 28 avril 2021, les nouvelles mesures décidées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, sachant que la situation sanitaire en Tunisie se dégrade et a été qualifié de très difficile.

Il a été annoncé dans ce sens de poursuivre la suspension des cours pour les écoles primaire et secondaire et ce du 3 au 16 mai 2021 et de poursuivre les cours à distance dans les universités, durant cette même période. Les élèves de la 9e et du Bac poursuivront, quant à eux, les cours et ce en préparation aux examens nationaux.

D’autre part, les cafés ne pourront plus utiliser les espaces fermés de leurs commerces, et les clients devront s’installer dans les terrasses, où le protocole sanitaire doit être respecté, notamment un taux d’accueil de 50% et la distance entre les tables, sachant que le couvre-feu de 22h à 5h et l’interdiction de la circulation des véhicules et la suspension des transports à partir de 19h sont maintenus.

Il a également été décidé d’imposer un confinement de 7 jours dans des centres dédiés pour les voyageurs arrivant en Tunisie, qui seront soumis à un 2e test PCR entre le 5e et le 7e jour du confinement.

D’autre part, les gouverneurs ont été appelés à décider les mesures d’urgence relatives aux zones classées rouges et à forte propagation du coronavirus.

Le comité scientifique soumettra pour sa part, à l’Assemblée, une loi relative à l’urgence sanitaire, et ce afin d’aider à l’application des mesures sanitaires, à l’instar des déplacements entre les régions, qui doivent être minimisés et la fermetures des zones classées rouges, explique Pr Nissaf Ben Alaya, porte-paroles du ministère de la Santé.

La même source a par ailleurs affirmé que la situation est de plus en plus dangereuse et a appelé dans ce sens les citoyens à se conformer aux mesures pour se protéger et protéger les autres, a-t-elle dit, en rappelant que le taux de capacité des lits de réanimation est à son maximum : «C’est une responsabilité commune et nous devons porter nos masques et éviter la foule. Nous devons faire des efforts pour qu’ l’on puisse nous en sortir, car la situation est très très difficile».

Y. N.