Explosion dans une usine à Boumerdès (Mahdia) : Précisions de la Protection civile

Partagez 0 Partages

Une forte explosion a eu lieu dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 avril 2021, dans une usine située dans la localité de Zouaila à Boumerdès au gouvernorat de Mahdia. Un ouvrier a été blessé et transporté dans une clinique de la région.

C’est ce qu’indique un communiqué publié, à l’aube, sur la page du porte-parole de la direction générale de la protection civile, qui précise que l’ouvrier a été brûlé au deuxième degré, au visage et aux mains et que l’explosion, survenue vers 1h45 dans une citerne, a provoqué la chute du toit dans l’une de l’unité de l’usine.

La même source a précisé que les pompiers de la direction régionale de Mahdia sont intervenus et ont transporté le blessé dans une clinique de la région et sont parvenus à éteindre l’incendie et à empêcher les flammes de se propager dans le bâtiment.

Notons que le souffle a été ressenti dans plusieurs villes à proximité de Bouamerdès, selon de nombreux témoignages.

Y. N.

Y. N.