Roberto Gatto célèbre la Journée internationale du jazz avec son Perfectrio

Partagez 0 Partages



A l’occasion de la Journée internationale du jazz, l’Institut culturel italien de Tunis propose, en exclusivité, un concert de Roberto Gatto et son Perfectrio, programmé sur ses réseaux sociaux, le vendredi 30 avril 2021, à 18 heures, heure tunisienne (19 heures, heure italienne).

Roberto Gatto a qualifié ce groupe de «trio parfait» pour indiquer la formation dans laquelle il se trouve le plus à son aise et qui lui permet de jouer sa musique en toute liberté. Ses compagnons d’aventure sont le pianiste et claviériste Alfonso Santimone et Pierpaolo Ranieri à la basse électrique.

Au cours d’une longue et fructueuse carrière qui l’a amené au sommet du jazz italien, dont il est l’un des musiciens les plus représentatifs, Roberto Gatto a commencé à passer du rôle de sideman de luxe à celui de leader, en créant une série de groupes qui ont toujours récolté un succès immédiat.

Tout en continuant à enrichir un parcours de collaborations dans lesquelles se distinguent les noms de Johnny Griffin, George Coleman, Curtis Fuller, Joe Zawinul, Pat Metheny, ainsi que les principaux musiciens italiens, Gatto crée tout d’abord sa propre musique.

Après avoir créé une série d’événements liés à la tradition du jazz (comme les hommages en quintet à Miles Davis et Shelly Manne), Gatto, avec ce projet, explore de nouvelles sonorités, sans toutefois oublier son travail précédent sur le répertoire du rock progressif.

Tout en maintenant des liens forts avec la tradition, le trio évolue grâce aux expérimentations liées aux nouveaux sons et accompagne le public dans le monde de l’électronique et de l’improvisation, en donnant vie à un spectacle multiforme et captivant avec des moments de grande énergie et de groove qui alternent avec des moments de grand lyrisme et de sonorités progressives.

Le son du trio est caractérisé par le piano Fender, par les synthés analogiques, par les boucles et par l’utilisation de l’électronique en direct de tous ses composants.