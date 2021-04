Jazz Day par l’Unesco : Un projet tuniso-marocain pour célébrer la Journée mondiale du jazz

Un concert de musique réunissant des artistes tunisiens et marocains sera présenté aujourd’hui, vendredi 30 avril 2021, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du jazz.

A l’occasion de la Journée mondiale du Jazz (célébrée le 30 avril de chaque année) et dans le cadre du programme «La musique comme moteur de développement durable au Maroc et en Tunisie», l’Unesco pour le Maghreb, Anya et la Fondation Hiba psésentent l’événement «Jazz Day» qui met en avant un projet tuniso-marocain réunissant le violoniste Zied Zouari et le musicologue Hamdi Makhlouf du côté de la Tunisie et les artistes Amine Bliha et Habiba Ryahi du côté du Maroc.

Cette collaboration est née lors d’une résidence artistique à Casablanca et sera présentée aujourd’hui gratuitement à partir de 17h sur les réseaux sociaux, après une conférence-débat qui verra la participation de plusieurs artistes et spécialistes de la musique jazz, autour de la question «Quelle est la place du jazz et des musiques improvisées au sein des musiques actuelles au Maghreb ?». La conférence permettra d’évoquer tour à tour la question de la pratique actuelle du jazz et de la musique improvisée, mais aussi les moyens dont disposent les artistes de jazz aujourd’hui pour se produire, entre festivals et digital.

L’ensemble des activités proposées se fera en ligne, sur les réseaux sociaux d’Anya et de la Fondation Hiba (Facebook et Youtube) et restera par la suite disponible sur ces canaux de communication.

Fawz Benali