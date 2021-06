Application des mesures contre le coronavirus : L’armée en renfort à Siliana

Tweet Share Messenger

Les unités de l’armée nationale seront déployées en renfort à Siliana pour appuyer les efforts des forces sécuritaires, lors des campagnes de contrôle de l’application des mesures sanitaires décidées par les autorités dans le cadre du confinement général décrété dans la région, suite à la hausse des contaminations au coronavirus.

Cette annonce a été faite à l’issue d’une réunion du Conseil régional de la sécurité, qui s’est déroulée ce lundi 28 juin 2021, sous la direction du gouverneur de Siliana Abdelrazek Dkhil, et ce afin de s’assurer de l’application des consignes, à l’instar du couvre-feu (20h à5h), l fermeture des commerces non essentiels; ou encore l’interdiction de se déplacer de et vers la région.

Le gouvernorat a rappelé dans ce sens, que le taux d’incidence est supérieur à 400 cas/100.000 habitants et que le taux de positivité a atteint 61%, sachant que de cas du variant indien ont été détecté à Siliana.

Y. N.