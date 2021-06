La discrimination raciale, thème du « Filmklub _ Miroirs » du Goethe Institut

La 2e édition du Filmklub « Miroirs » organisée par le Goethe Institut de Tunis démarre aujourd’hui et se poursuit jusqu’au 4 juillet. Au programme des films gratuits à regarder en ligne autour du thème de la discrimination raciale.

Le programme de projections en ligne « Filmklub » est de retour avec un nouveau cycle intitulé « Miroirs » ayant pour thème la discrimination raciale. « Alors que les manifestations contre le racisme ont éclaté il y a peu de temps dans le monde entier, les pays de la région MENA n’ont généralement pas adopté de lois ou de mesures pour lutter contre le racisme. Cependant, en 2018, la Tunisie a été le premier pays à promulguer une loi antiraciste dans la région », indique le communiqué du Goethe Institut.

Dès aujourd’hui, le public aura accès gratuitement sur le site du Goethe Institut à une sélection de films longs-métrages récents et moins récents entre documentaires et fictions. Au programme le documentaire tunisien « Non, Oui » (2020) de Mahmoud Jemni qui va à la rencontre de personnes de couleur noire, victimes de racisme en Tunisie, le film avait remporté plusieurs prix dans des festivals internationaux.

Parmi la sélection, figure également « I am not your negro » (2016) de Raoul Peck, une adaptation des textes de l’écrivain américain James Baldwin.

Le programme complet :

Lundi 28 juin : « Tous les autres s’appellent Ali » (1974) de Rainer Werner Fassbinder ;

: « Tous les autres s’appellent Ali » (1974) de Rainer Werner Fassbinder ; Mercredi 30 juin : « I am not your negro » (2016) de Raoul Peck ;

: « I am not your negro » (2016) de Raoul Peck ; Vendredi 2 juillet : «Afric Hotel » (2011) de Hassen Ferhani et Nabil Djedouani ;

: «Afric Hotel » (2011) de Hassen Ferhani et Nabil Djedouani ; Dimanche 4 juillet : « Non, Oui » (2020) de Mahmoud Jemni.

Fawz Benali