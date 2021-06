Les entreprises danoises s’intéressent aux énergies renouvelables en Tunisie

Le lundi 28 juin 2021, l’ambassade du Danemark pour la Tunisie et la Chambre de commerce tuniso-danoise (CCTD) ont organisé un webinaire d’information sur les opportunités du secteur des énergies vertes en Tunisie.

La rencontre virtuelle a été ouverte par l’ambassadeur du Danemark en Tunisie Vanessa Vega Saenz, le président de la CCTD Mehdi Ben Abdallah et le représentant de l’ambassade de Tunisie au Danemark Wissem Boudriga.

L’agence danoise State of Green a présenté l’expérience danoise de transition verte, et les opportunités tunisiennes ont été présentés par Belhassen Chiboub, directeur général auprès du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Beligh Ben Soltane, président de la Tunisia Investment Authority (TIA) et Hichem Anane, PDG de la Société tunisienne de l’électricité et gaz (Steg) devant plus de 20 opérateurs danois qui ont pu à leur tour présenter leurs solutions et expertises.

La délégation danoise fut composée des sociétés Vestas, leader mondial de l’énergie éolienne et de la fabrication de turbines, Aalborg CSP, développeur et fournisseur de technologies renouvelables et solaire ; A.P. Møller capital, société de gestion du fond ‘Africa Infrastructure’; Dansense, société de conseil avec un focus principal sur l’énergie solaire ; DNV, société de conseil et d’assurance dans l’énergie et le maritime ; Haldor Topsøe, fabricant de catalyseurs et concepteur d’installations de traitement ; IFU fournit du capital-risque aux entreprises souhaitant activer dans les marchés émergents ; Lautec, gestion de projets et éditeur de logiciels dans énergies renouvelables ; Maersk, leader mondial du transport par conteneurs et opérant dans 130 pays ; Maersk Oil Trading, approvisionnement en carburants et lubrifiants marins pour la flotte de navires du groupe Mærsk ; Maersk Supply Service, services pour l’industrie offshore ; Makeen Energy, systèmes de remplissage de bouteilles GPL ; Namergy, cabinet de conseil pour les entreprises danoises en Afrique du nord ; New Power Partners, cabinet de conseil et de gestion au service des secteurs de l’énergie solaire, thermique et éolienne ; Novo Nordisk est spécialisée dans les traitements contre le diabète mais aussi dans l’hémostase, l’hormone de croissance et dans les traitements hormonaux ; Novozymes, entreprise de biotechnologie spécialisée dans les enzymes; Safeex, développeur de logiciel pour des inspections et maintenance ; Spot-Solutions, digitalisation et réduction d’émissions de carbone ; Wellperform, leader dans la gestion de puits, l’ingénierie et l’exploration; Welltec, fournisseur de solutions de puits robotiques à l’industrie pétrolière et gazière.

Potentiel de l’énergie renouvelable en Tunisie.

Cet événement a permis à la partie tunisienne de se familiariser avec l’environnement du secteur de l’énergie au Danemark qui est aujourd’hui leader mondial dans la voie d’une transition intégrale de son système énergétique national vers la neutralité climatique qu’il s’est fixé pour l’horizon 2050.

Grâce à la structure énergétique qu’il s’est ainsi forgée, le Danemark est l’un des tout premiers pays au monde en termes de consommation d’énergie renouvelable et de production d’énergie éolienne par habitant, de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique, de recyclage des déchets, et de réseaux intelligents.

De leur côté, les entreprises Danoises ont eu l’opportunité de mieux comprendre l’environnement de l’investissement en Tunisie, et plus particulièrement de mieux connaitre la vision et la stratégie de la transition énergétique tunisienne et les opportunités de développement de projets d’énergies renouvelables existants sur le court et sur le long terme.

La Tunisie, avec son ambition d’avoir 30% de renouvelable en 2030 et d’accélérer sa transition énergétique, trouvera dans le Danemark et les entreprises Danoises un partenaire de choix.

Communiqué.