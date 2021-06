Le festival Jazz à Carthage est encore une fois reporté

Initialement prévue pour la période du 30 juin au 4 juillet 2021, la 15e édition du Festival Jazz à Carthage est encore une fois reportée à cause de la situation sanitaire qui ne fait que s’aggraver en Tunisie.

Dans un communiqué publié ce matin (mardi 29 juin) sur Facebook, le comité directeur du Festival Jazz à Carthage a annoncé le report de la 15e édition à la veille de l’ouverture (prévue pour demain mercredi 30 juin). Le festival n’avait pas eu lieu non plus l’année dernière à cause de la pandémie du Coronavirus. Mourad Mathari (directeur et fondateur de Jazz à Carthage) avait promis un retour en force du festival, mais la situation sanitaire du pays en a décidé autrement.

« Nous y avons cru jusqu’au bout, mais au regard des incertitudes multiples, et des risques sanitaires pour le public, les artistes et les équipes, nous en sommes venus à la conclusion douloureuse qu’il n’était plus possible d’organiser un tel événement dans ce contexte », indique le communiqué.

Encore un coup dur pour le festival et pour l’ensemble du secteur culturel qui espérait se remettre de la crise sanitaire après un an et demi de stagnation, mais le cauchemar continue, cette année encore les acteurs culturels devront s’adapter à la situation sanitaire qui met dans l’impossibilité la tenue de plusieurs manifestations, notamment celles qui comptent la participation de stars internationales, comme Jazz à Carthage.

« C’est une décision difficile mais qui devient aujourd’hui nécessaire, en égard aux échos qui nous parviennent de la part des autorités locales, régionales et gouvernementales compétentes. Mais aussi au risque de durcissement des mesures sécuritaires et sanitaires qui nous ont été annoncées et qu’imposerait l’évolution générale des contaminations à Tunis et dans les régions environnantes », explique le comité directeur qui promet de rembourser les festivaliers ayant déjà acheté leurs billets.

Fawz Benali