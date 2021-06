Test PCR négatif exigé pour tous les voyageurs arrivant en Tunisie, à partir du 1er juillet 2021

Tous les voyageurs arrivant en Tunisie devront, à partir du 1er juillet 2021, présenter à leur arrivée, un test PCR négatif avec QR Code et ne dépassant pas 72h avant le départ.

C’est ce qui ressort des nouvelles consignes décidées lors de la réunion de la commission nationale chargée de la lutte contre le coronavirus organisée ce mardi 29 juin 2021, sous la présidence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et en présence de cadres du ministère de la Santé et de l’Intérieur.

Après avoir supprimé cette mesure le 1er juin, pour les passagers ayant reçu des doses complètes du vaccin contre le coronavirus et les passagers qui ont été testés positifs au moins 6 semaines avant la date de l’enregistrement du vol, les autorités l’ont à nouveau exigée d’autant que la situation sanitaire s’est fortement dégradée en Tunisie et que de nouveaux variants ont fait leur apparition, notamment le variant sud-africain et plus récemment le delta, dit indien.

D’ailleurs, Dr Jalila Ben Khelil, membre du comité scientifique avait affirmé que le gouvernement tunisien n’aurait pas dû annuler la présentation d’un test PCR négatif aux voyageurs vaccinés, et ce, notamment pour éviter l’apparition, en Tunisie, de nouveaux variants…

On notera que les passagers non vaccinés, et qui sont âgés de plus de 12 ans, ils demeurent soumis aux conditions en vigueur.

Y. N.