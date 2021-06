Assemblée : Sahbi Smara agresse Abir Moussi en pleine plénière (Vidéo)

Ph. Wadhen Habib.

Le député Sahbi Smara a agressé ce mardi 30 juin 2021, en pleine séance plénière au sein de l’Assemblée sa collègue Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL).

Le député ancien membre du parti islamiste Al Karama dont il a démissionné en septembre 2020 et qui était, avant la révolution, journaliste proche du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), s’est levé de son siège et a cogné Abir Moussi, avant que d’autres élus n’interviennent pour maîtriser le forcené…

On notera que cette agression s’est déroulée sous l’hémicycle du Bardo, en présence de la vice-présidente de l’Assemblée, Samira Chaouachi et de la ministre de la Femme, de la Famille et des seniors, Imene Zahouani Houimel…

Y. N.