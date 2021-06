Coronavirus : Le directeur régional de la Santé de Béja lance un appel de détresse

La situation sanitaire liée au coronavirus s’est aggravée à Béja, où le taux d’incidence a atteint 563 cas/100.000 habitants avec un taux de positivité de 47%, face à des établissements sanitaires débordés et saturés et des soignants à bout de souffle.

C’est ce qu’a indiqué le directeur régional de la Santé, Elyes Ammar, en affirmant que la région enregistre quotidiennement un hausse inquiétante du nombre de contaminations, touchant des patients de plus en plus jeunes, sachant que 76 décès ont été enregistrés à Béja, au mois de juin, soit le nombre le plus élevé depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie, en mars 2020.

La même source a affirmé que les unités Covid sont saturées et que les soignants peinent à trouver des places en réa pour les patients.

Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous …! C’est notre seul moyen de nous en sortir, nous sommes débordés et la situation se dégrade de jour en jour, a-t-il indiqué dans une déclaration à Shems FM, tout en rappelant l’importance d’intensifier les campagnes de vaccination afin d’éviter un scénario catastrophe.

