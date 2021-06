Covid : Fermeture du Grand-Tunis, où de nouvelles mesures ont été décidées

Les gouvernorats du Grand-Tunis, à savoir Ben Arous, Ariana, Manouba et Tunis, ont annoncé ce mercredi 30 juin 2021, de nouvelles mesures sanitaires visant à lutter contre le coronavirus, applicables dès demain, jeudi 1er juillet et pour une période de 14 jours, sachant que la situation sanitaire continue à se dégrader.

Il a dans ce sens été décidé d’interdire les déplacements de et vers le Grand Tunis (sauf pour le travail, les cas urgents ou encore les examens nationaux), de suspendre les activités sportives et culturelles, à l’instar des musées et des festivals, de fermer les hammams, les salles de fêtes et de sport (publiques et privées), d’interdire les festivités et de suspendre les prières dans les mosquées.

Les 3 gouvernorats ont également annoncé que durant cette même période, les cafés, restaurants ne pourront servir leurs clients uniquement dans les espaces ouverts (à l’extérieur) et que la consommation sur place sera interdite à partir de 16h.

Quant aux commerces et aux grandes surfaces, la capacité d’accueil a été limité à 30% avec respect strict des protocoles sanitaires, ajoute la même source en affirmant que les contrôles seront renforcés et que des mesures sévères seront prises contre les contrevenants.

Y. N.