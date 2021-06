Covid-Tunisie : Taux de positivité et nombre de décès par gouvernorat

Tweet Share Messenger

Dans son rapport quotidien, le ministère de la Santé a annoncé que la Tunisie a enregistré, le 28 juin 2021, sur tout le territoire 5251 cas positifs au coronavirus (sur 14122 tests de dépistage) et 106 décès, dont 17 dans le gouvernorat de Tunis et 10 à Kairouan.

Le taux de positivité à l’échelle nationale, en hausse, est pour ce jour-là de 37,18%, le plus élevé a été enregistré à Siliana (62,2%) et le plus faible à Médenine avec15,1%, sachant que seuls 5 gouvernorats, sur les 24 que compte le pays, n’ont déploré aucun décès, hier.

Ci-dessous le taux de positivité et le nombre de décès par gouvernorat en date du 28 juin 2021 :

Notons que le gouvernement a annoncé le renforcement du couvre-feu à partir du 1er juillet (de 20h à 5h), l’interdiction des rassemblements et des festivités, aussi bien dans les espaces ouverts que fermés, ainsi que le renforcement des campagnes de contrôle du respect des protocoles sanitaires.

Les services de la Santé mèneront aussi des campagnes de vaccination, notamment via des équipes mobiles ainsi que des campagnes de dépistage du coronavirus, afin d’isoler les cas positifs.

Y. N.