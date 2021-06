Des députés Attayar solidaires avec Abir Moussi, agressée par Sahbi Smara à l’Assemblée

Tweet Share Messenger

Des députés Attayar, à l’instar de Samia Abbou, Zied Ghanney et Anouar Benchaed ont exprimé leur solidarité avec leur collègue du PDL Abir Moussi, agressée, ce mercredi 28 juin 2021, par Sahbi Smara en pleine plénière à l’Assemblée.

«Ce qui s’est passé aujourd’hui au Parlement est scandaleux et honteux et ne devrait pas rester impuni», a écrit Samia Abbou dans un post publié sur sa page Facebook, tout en rappelant estime que ce L’immunité ne permet pas aux député d’être au dessus de la loi : «Toute ma solidarité avec la députée Abir Moussi».

De son coté le député Attayar Anouar Benchahed a également posté un statut où il a notamment écrit : «Je dénonce les violences dont a été victime la députée Abir Moussi, et je lui exprime ma solidarité, mais je ne demande rien à la présidence de l’Assemblée ou au ministère public… Car ce sont des causes désespérées».

Quant à Zied Ghanney, membre de ce même parti, il affirme avoir été choqué, en suivant les travaux que son bloc parlementaire boycotte, par la scène d’un député agressant violemment sa collègue sous la coupole du Parlement.

«Et après ma solidarité absolue et inconditionnelle avec la victime de violences physiques, Abir Moussi, je ne peux manquer de dire que l’affaire est grave et que l’espace de dialogue est devenu ouvert à la violence, qui s’y est infiltrée d’abord dans les discours, puis maintenant dans les actes», a-t-il ajouté.

On notera que la présidence de l’Assemblée s’est contentée de dénoncer cette agression, sans préciser les sanctions qu’encoure le député agresseur Sahbi Smara ni les mesures qui seront prises, et en indiquant vaguement qu’une enquête sera ouverte…sachant que la scène a été filmée et que l’élu ancien RCD, qui a rejoint le bloc islamiste Al-Karama, avant d’en démissionner en septembre 2020, ne peut même pas nier les faits.

Y. N.