ARP – Ouverture d’un siège en Tunisie pour le Qatar Fund for Development : Tahya Tounes condamne «des violations juridiques»

Dans un communiqué publié ce matin, jeudi 1er juillet 2021, le bloc Tahya Tounes a appelé les députés à saisir l’Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi (IPCCPL) concernant le projet de loi organique relatif à l’approbation d’un accord trouvé entre le gouvernement tunisien et le Qatar Fund for Development (QFD) sur l’ouverture d’un bureau en Tunisie pour l’entité gouvernementale qatarienne.

«Au moment où le pays traverse la crise sanitaire la plus grave de son histoire contemporaine, les travaux de l’Assemblée des représentants du peuple se sont tenus, hier 30 juin 2021, dans une sale ambiance, marqué notamment par les agressions physiques contre la députée Abir Moussi par les députés Sahbi Samara et Seifeddine Makhlouf, au vu et au su de tous. Et ce qui est étrange c’est que la président de session [Samira Chaouachi] n’ait pas pris la peine d’arrêter les travaux pour prendre les mesures nécessaires contre les agresseurs, et pour rétablir la sécurité et le calme dans la salle, mais qu’elle a plutôt insisté pour les poursuivre jusqu’à une heure tardive dans la nuit, pour passer un accord de siège entre le gouvernement de la république tunisienne et le Qatar Fund for Development. Un objet de controverses et de tensions entre les partis de l »Assemblée et une large partie de l’opinion publique», lit-on dans le communiqué de Tahya Tounes.

Tahya Tounes a donc appelé les députés à saisir l’IPCCPL, «au vu des violations juridiques et procédurales évidentes qui ont imprégné la ratification dudit accord, avec la mise en place d’un mécanisme de coordination entre les députés soumettant le recours pour suivre son évolution et prendre des positions appropriées».

C. B. Y.