Gabès Cinéma Fen revient dans un format digital

Après avoir suspendu ses activités en présence du public, le Festival Gabès Cinéma Fen revient dans une version numérique du 2 au 7 juillet.

La 3e édition de Gabès Cinéma Fen devait initialement avoir lieu au mois de mars dernier, mais en raison de la pandémie du Coronavirus le comité directeur avait reporté le festival au mois de juin afin de garantir une édition réussie et sécurisée en présence du public. Le festival a bel et bien démarré le 16 juin avec des projections dans les salles de cinéma et dans des espaces ouverts en présence de plusieurs personnalités du monde du 7e art, mais le comité directeur a décidé de suspendre l’ensemble des activités présentielles après la détérioration de la situation sanitaire dans le pays.

Mais Gabès Cinéma Fen sera de retour dès demain dans une version numérique, comme ce fut le cas l’année dernière, et ce sur la nouvelle plateforme du festival qui propose gratuitement au public une large sélection de films en courts et longs-métrages, documentaires et fictions.

Le festival précise que l’accès en ligne aux films sera limité à 500 spectateurs inscrits par séance.

Fawz Benali