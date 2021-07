Lancement du projet Pact pour améliorer la participation citoyenne à la vie communale

La cérémonie officielle de lancement de la phase 1 (2020-2022) du projet Pact (Participation active des citoyennes et citoyens tunisiens), qui est mis en œuvre dans les gouvernorats de Kairouan, Kasserine, Kef, Sidi Bouzid et Siliana, dans le cadre de la coopération de la Tunisie et de la Confédération Suisse. La cérémonie a lieu à Tunis, aujourd’hui, jeudi 1er juillet 2021.

Le projet Pact vise à créer une meilleure collaboration entre les citoyens.ne.s, en particulier les marginalisés, les femmes et les jeunes, et les municipalités partenaires et à appuyer les communes à fournir de meilleurs services de proximité. Les communes partenaires du projet PACT pour cette phase sont : El Krib et Bouarada (Siliana), Chraa Machreg Chams et Bouzguem (Kasserine) , Nebeur (Le Kef), Sisseb Dhriaat (Kairouan) et Regueb (Sidi Bouzid).

Le projet est structuré en trois volets : une composante 1 consacrée au mécanisme de dialogue entre citoyen.ne.s et les communes ; une composante 2 dédiée au renforcement des capacités des élus locaux et de l’administration municipale ; et une composante 3 d’appui des initiatives de suivi des performances au niveau local à travers des projets portés par des jeunes, des femmes et des OSCs.

La cérémonie du lancement du projet se déroulera en présence de Mondher Bousnina, président de l’Instance générale de prospection et d’accompagnement du processus de décentralisation (IPAPD-MALE), Adnen Bouassida, président de la Fédération nationale des communes tunisiennes et l’ambassadeur Thomas Gass, vice-directeur de la direction du développement et de la coopération (DDC) et chef de la coopération sud au Département fédérale des Affaires étrangères suisse. Seront également présents, les maires, les secrétaires généraux des communes partenaires de PACT, les membres du comité de pilotage et les représentants de l’ambassade suisse en Tunisie, le BIT ainsi que les médias.