Le film tunisien « Streams » de Mehdi Hmili en première mondiale au Festival du Film de Locarno

« Streams », nouveau film du cinéaste tunisien Mehdi Hmili, sera présenté en première mondiale dans le cadre du Festival du Film de Locarno en Suisse.

Après le succès de son premier long-métrage de fiction « Thala mon amour » (2016) avec Najla Ben Abdallah en tête d’affiche, le jeune scénariste, réalisateur et producteur Mehdi Hmili revient avec un nouveau film intitulé « Streams » qu’il présentera en première mondiale dans le cadre de la 74e édition du prestigieux Festival du Film de Locarno qui se tiendra du 4 au 14 août 2021.

Fondé en 1946, le Festival du Film de Locarno est l’une des plus grandes manifestations cinématographiques compétitives dédiées au film d’auteur. « Streams » y concourra pour six prix dans le cadre de la compétition « Cinéastes du présent ».

Le film qui met à l’affiche l’actrice Afef Ben Mahmoud raconte le destin d’Amel, une ouvrière dans une usine dans les bas-fonds de Tunis, qui sort de prison après une affaire d’adultère. Amel doit rechercher son fils disparu et refaire sa vie tout en affrontant une société tunisienne qui va de plus en plus mal.

Fawz Benali