Yamina Zoghlami justifie l’agression physique contre Moussi : «Nous subissons sa violence tous les jours»

La députée d’Ennahdha, Yamina Zoghlami, s’est fendue d’une véritable démonstration d’hypocrisie, ce jeudi 1er juillet 2021, en justifiant implicitement la double-agression physique subie par la présidente du Parti destourien libre (PDL) et de son bloc parlementaire, Abir Moussi, hier, au Parlement, par les deux députés islamistes, Sahbi Smara (indépendant) et Seifeddine Makhlouf (Al-Karama). «Ce sont Moussi et son bloc qui nous agressent tous les jours», a-t-elle notamment commenté.

Invitée sur Shems FM, Mme Zoghlami, déjà connue pour ses sorties médiatiques controversées où elle passe totalement à côté de l’objectivité et du bon sens, a osé comparer ce qui s’est passé hier à Moussi de la part des deux députés bandits aux manifestations du PDL dans l’hémicycle du Bardo, prétendant que dans les deux cas, il s’agit de violence.

Zoghlami a même réadopté la mise en scène pathétique, jouée l’été dernier par sa collègue nahdhaouie, feue Maherzia Laabidi, qui avait mensongèrement prétendu avoir été agressée par une députée du PDL. Elle est allée jusqu’à prétendre que cette dernière (emportée l’automne dernier par le coronavirus) est décédée par déprime suite à cet épisode !

Vidéo de l’entretien de Yamina Zoghlami

C. B. Y.