Kasserine : Deux extrémistes religieux arrêtés pour avoir incendié un mausolée

La garde nationale a arrêté, aujourd’hui, vendredi 2 juillet 2021, deux extrémistes religieux, qui ont incendié un mausolée à Hassi EL-Frid (Kasserine).

C’est ce qu’a indiqué la direction régionale de la garde nationale (DGGN), en précisant que les deux salafistes âgés de 19 et 20 ans, ont été arrêtés par la brigade de recherches et d’investigations et ont été placés en détention sur ordre du ministère public.

La même source a fait savoir qu’un 3e complice est toujours recherché, et que ce dernier a été identifié et fait désarmais l’objet d’un mandat de recherche.

Y. N.