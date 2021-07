L’Etat tunisien récupère une ferme domaniale agricole à El-Aroussa

Les services de la direction régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières du gouvernorat de Siliana ont récupéré, jeudi 1er juillet 2021, une ferme domaniale agricole de 483 hectares dénommée «Oued Bouzid« située dans la délégation d’El-Aroussa relevant du gouvernorat de Siliana. Est-ce vraiment une bonne nouvelle dont il faille se féliciter ?

La restitution de ce bien domanial a été effectuée suite à l’exécution d’un arrêté commun de déchéance de droit émis par les ministres des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières et de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, en raison du non-respect des clauses contractuelles, en présence du directeur régional des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, du représentant de l’Office des terres domaniales (OTD) ainsi que les autorités régionales et sécuritaires.

Le terrain récupéré a été pris en charge par les services de l’OTD en attendant sa réhabilitation dans le circuit économique dans les plus brefs délais selon la règlementation en vigueur. Espérons qu’il ne sera pas bientôt abandonné par une bureaucratie incompétente et irresponsable et finira par tomber en friches.

L’Etat, on le sait, est un très mauvais gestionnaire. Il suffit de voir la situation des entreprises publiques, presque toutes mal gérée et déficitaires, vivant aux basques des pauvres contribuables. Tout cela pour dire que la récupération des terres domaniales pourrait constituer… une très mauvaise nouvelle pour ces terres.

I. B.