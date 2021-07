Coronavirus : Le variant Delta (indien) représente près de 40% des contaminations en Tunisie

Selon le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi le variant Delta (indien) s’est propagé dans les différentes régions du pays et représente désormais, près de 40% des contaminations en Tunisie.

C’est ce qu’il a indiqué ce soir, samedi 3 juillet 2021, lors du journal télévisé sur la chaîne nationale, ce qu’a confirmé à son tour la porte-parole du comité scientifique Dr Jalila Ben Khalil.

«Nous ne trouvons plus les mots pour décrire la situation sanitaire, et les chiffres parlent d’eux-même», a-t-elle lancé en rappelant que tous les indicateurs sont à la hausse, notamment le taux de positivité qui est quotidiennement de 30% en moyenne et ayant atteint 58% par endroits.

Dr Ben Khalil, qui a réaffirmé la crainte des professionnels de la santé, de l’effondrement du système sanitaire, a ajouté que les urgences sont encombrées : «Certains patients sont même parfois à même le sol pour recevoir de l’oxygène et nous faisons face à une forte demande et nous avons du mal à y répondre. Cette situation est très très grave», a-t-elle ajouté.

La porte-parole du comité scientifique a réitéré son appel aux citoyens pour respecter les protocoles sanitaires et les gestes barrières, notamment durant la fête de l’Aïd El-Kebir : «Nous devons faire attention et prendre nos dispositions, car nous sommes tous responsables. Mettons nous en têtes les terribles images de l’Inde et évitons de vivre cela ! Et nous allons forcément prendre conscience et éviter cela…», a-t-elle insisté.

Y. N.