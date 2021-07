Subvention pour le développement de la filière artichaut à Bizerte

C’est en présence de Mohamed Gouider, gouverneur de Bizerte, que s’est tenue ce vendredi 2 juillet 2021, au siège du Pôle de compétitivité de Bizerte (PCB), la cérémonie de signature du contrat de financement du projet collaboratif entre le Commissariat général au développement régional (CGDR) et le PCB et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Initiative régionale d’appui au développement économique durable (Irada).

Ce projet collaboratif vise à contribuer au développement de l’économie régionale par l’amélioration de la compétitivité et de la valeur ajoutée de la chaîne de valeurs artichaut dans la région de Bizerte.



Une subvention, de plus de 1,6 million de dinars tunisiens (MDT), financée par l’Union Européenne a été accordée pour la mise en œuvre de ce projet collaboratif qui vise au renforcement du secteur privé et de l’employabilité à travers le développement de la filière artichaut dans la région de Bizerte par la structuration de la filière et le regroupement des intervenants et des acteurs impliqués autour d’un cluster artichaut fonctionnel et l’amélioration de la production d’artichauts.

Ce projet collaboratif a été identifié dans le cadre d’un dialogue participatif qui a réuni les différents acteurs économiques de la région organisés en groupes focaux. Ces derniers ont identifié les différentes chaînes de valeur et élaboré des plans d’action avec l’appui de l’assistance technique du programme Irada.



Les groupes focaux assureront également l’activation des plans d’action une fois approuvés par la plateforme de dialogue entre les secteurs public et privé composée de représentants du secteur privé, du secteur public, des organisations nationales et de la société civile.