Covid : Le gouvernorat de Béja déplore 11 décès en une seule journée

Le gouvernorat de Béja a annoncé ce dimanche 4 juillet 2021 ,que 11 personnes ont succombé au coronavirus, hier, portant le nombre total de décès dans la région, à 316.

Dans un communiqué le gouvernorat précise que personnes sont décédées à l’hôpital régional, deux à l’hôpital local de Teboursouk et un autre à celui de Amdoun, sachant que le taux de positivité au coronavirus est de 39;89%, avec 156 nouvelles contaminations, ce jour-là et qu’un cas du variant indien a été découvert dans la région, jeudi dernier.

La même source a ajouté qu’à ce jour, 42.199 personnes ont été vaccinées dont les deux 12. 132 ayant reçu les doses et a rappelé la necessité de se conformer aux mesures sanitaires et de s’inscrire à la campagne de vaccination, via la plateforme Evax.

Rappelons qu’un confinement a été décidé la semaine dernière à Béja, et qui se poursuivra, au moins, jusqu’au 11 juillet.

Y. N.