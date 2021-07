Ben Arous – Coronavirus : Bientôt un hôpital de campagne à Boumhel

Le gouverneur de Ben Arous, Ali Saïd, a décidé d’installer un hôpital de campagne dans la salle omnisports de Boumhel, en raison de la détérioration de la situation épidémiologique, relative à la propagation du coronavirus, dans le gouvernorat.

Le gouverneur a expliqué, dans une déclaration accordée à l’agence Tap, en marge de sa visite à l’hôpital régional El-Yasminet, dimanche 4 juillet 2021, que cette décision a été prise après avoir constaté la pression continue sur les services concernés par l’accueil et l’hébergement des patients de la Covid-19 à l’établissement sanitaire, examiné la surpopulation que connaissent ces services, et en prévision de toute urgence qui pourrait survenir.

Et d’ajouter que parallèlement à cela, il a été décidé, après une rencontre avec le personnel médical et paramédical travaillant à l’hôpital régional, ainsi que les propriétaires des établissements industriels opérant dans la région, de préparer une liste urgente de certains équipements médicaux nécessaires, tels que deux appareils respiratoires artificiels et de rassembler une somme d’argent de l’ordre de 15 000 dinars pour les acheter, et ce, afin de soutenir les capacités du circuit Covid à l’hôpital.

Il a également été décidé, poursuit-il, de fournir un ensemble d’équipements d’urgence au profit des professionnels de la santé travaillant à l’hôpital régional dans les meilleurs délais, de concentrer une surveillance continue, 24 heures sur 24, dans l’hôpital, et de soutenir les gardiens actuels au circuit Covid avec 4 supplémentaires parmi les ouvriers de chantiers.

C. B. Y.