Dr Somrani tire la sonnette d’alarme : «Le système de santé est sur le point de s’effondrer»

Dr Naoufel Somrani, directeur général des structures sanitaires publiques au ministère de la Santé, a tiré la sonnette d’alarme en affirmant que les hôpitaux sont débordés, notamment ceux du Grand-Tunis, arrivés à saturation et qui ont dû transférer des patients Covid dans d’autres villes : «Le système de santé est sur le point de s’effondrer !»

Dans une déclaration ce lundi 5 juillet 2021, à l’agence Tap, Dr Somrani a indiqué que les hôpitaux publics ont atteint leur capacité maximale malgré l’augmentation du nombre de lits de réanimation et d’oxygène : «Le système de santé ne peut pas tenir, quant on enregistre 100 nouvelles hospitalisations, par jour, nécessitant des soins pendant une dizaine, voire une quinzaine de jours», a-t-il dit, en affirmant que cela rappelle le scénario italien lors de la 1ère vague de la pandémie.

La même source a annoncé, dans ce sens, que le ministère de la Santé installera, dans les prochains jours, des hôpitaux de campagne dans différentes régions du pays, à l’instar des gouvernorats du Grand-Tunis, à savoir Ben Arous, Ariana, Tunis et la Manouba, tout en appelant les citoyens à se conformer aux mesures sanitaires et aux gestes barrières, à se déplacer uniquement en cas de necessité et ce pour casser les chaînes de contaminations et de désengorger les hôpitaux.

Y. N.