Fonds de développement qatari : Le PDL annonce avoir collecté les signatures nécessaires au dépôt du recours

Le Parti destourien libre (PDL) a annoncé ce mardi 6 juillet 2021, avoir collecté les 30 signatures nécessaires au dépôt du recours contre la loi autorisant l’ouverture d’un bureau en Tunisie pour un Fonds de développement qatari, approuvée la semaine dernière par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

De ce fait le recours sera déposé d’ici sous peu devant l’instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois dans les prochaines heures, précise le PDL dans un bref communiqué.

Rappelons que ce projet, voté avec 122 voix pour, 12 contre et une abstention, lors d’une plénière marquée par des violences, notamment l’agression de la présidente du PDL, Abir Moussi par Sahbi Smara et Seifeddine Makhlouf, a été critiqué par plusieurs parties, qui ont estimé que l’ouverture d’un siège en Tunisie pour le Qatar Fund for Development représente des violations juridiques.

Tahya Tounes avait alors appelé à saisir l’Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, alors que le secrétaire général adjoint et porte-parole de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri, avait affirmé pour sa part, que ce fonds constitue une menace à la stabilité du pays en indiquant que la centrale syndicale œuvrera pour faire chuter cette loi, qui affecte la souveraineté du pays et l’intérêt des Tunisiens.

Y. N.